So geht es weiter mit dem Gossauer «Löwen»

Die Lage um den Gasthof Löwen in Gossau ist verzwickt. Der Gossauer Landwirt Urs Weber wollte das Restaurant mit einer Neueröffnung vor rund zwei Jahren wieder in Schwung bringen, scheiterte aber. Im September 2019 schloss er die Türen des Restaurants, seither diskutiert die Eigentümerschaft, wie es weitergehen soll. Doch jetzt sind an der letzten Gesellschafter-Versammlung der Löwen GmbH die Würfel gefallen.