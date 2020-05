Endlich einkaufen im verlagerten Dorfzentrum

Neun Parkplätze stehen den Kunden vor dem neugebauten Denner in Mönchaltorf zur Verfügung. Doch am Eröffnungstag kurz vor neun Uhr am Donnerstagmorgen müssen zwei Autofahrer bereits mit dem Trottoir als Abstellplatz vorlieb nehmen. Zur Strasse hin, wo der Laden betreten wird, stehen Fahnen und rot-weisse Ballons. Am Eingang wacht eine Mitarbeiterin über die Einhaltung der Corona-Schutzmassnahmen.