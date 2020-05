Einbruch in Kindergarten, Verwüstung bei der Avia-Baustelle

In der Nacht auf Freitag haben in Rikon unbekannte Personen diverse Sachbeschädigungen angerichtet, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Die Unbekannten betraten gegen Mitternacht die Baustelle der neuen Avia-Tankstelle. Dort wurden eimerweise Farben ausgeleert, Türen von Neuküchen abgerissen und mit Wasser Räume sowie das Treppenhaus beschädigt.

Einbruch in Kindergarten

Wie die Kantonspolizei weiter schreibt, brachen die Täter anschliessend in den nahen Kindergarten ein und durchsuchten diesen. Auch wurde ein Paar beobachtet, wie es einen Verpflegungsautomaten beim Bahnhof beschädigte. Danach verliessen sie den Bahnhof in unbekannter Richtung. Eine weitere Melderin gab an, dass ihr Mofa entwendet und zahlreiche Fahrräder auf die Strasse geworfen worden waren. Aufgrund von Beschreibungen könnte es sich um eine junge Frau mit schwarzen Haaren und einen Jungen handeln.

Wie Stefan Oberlin von der Kantonspolizei sagt, berichteten Zeugen, dass die junge Frau einen schwarzen Rossschwanz trage. Ungeklärt sei, ob es sich beim Einbruch in den Kindergarten, die Sachbeschädigungen auf der Baustelle sowie auch am Bahnhof um dieselben Personen handelt.

Grösster Schaden bei Tankstelle

Insgesamt ist ein Sachschaden von 200'000 Franken entstanden. Den grössten Schaden richteten die Einbrecher bei der Baustelle an. «Dort kann vermutlich in den kommenden Tagen nicht weiter gebaut werden», sagt Oberlin. David Gysel von der Firma IPD Projekt AG, die als Bauherrin der Tankstelle fungiert, spricht auf Anfrage von einem «Bild der Verwüstung». Er rechnet mit einem Schaden von 50'000 bis 80'000 Franken.

Die Kantonspolizei bittet Personen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen oder zu den Verursachern machen können, sich mit ihr unter Telefon 044 247 22 11 in Verbindung zu setzen.