Über 600 Legehennen suchen ein neues Zuhause

Die Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz aus Kollbrunn sucht ein neues Zuhause für 660 Legehennen. Das schreibt sie in einer Mitteilung. Ein Legehof in der Region Regensdorf habe keine Verwendung mehr für die Hennen und diese können am Samstag, 18. Juli 2020, vor Ort abgeholt werden. «Damit für möglichst viele von ihnen das Leben nicht bereits nach einem Jahr schon wieder vorbei ist, werden Tierfreunde mit grossem Herz gesucht, welche sie aufnehmen und wo sie bis zu ihrem natürlichen Ende ein artgerechtes Dasein führen dürfen», steht in der Mitteilung weiter.

Nach zehn bis zwölf Monaten intensiven Eierlegens kommen die Hühner in die sogenannte Mauser, eine hormonell bedingte Ruhepause, während der sie für einige Wochen weniger Eier legen. Aus wirtschaftlichen Gründen haben die Hennen deswegen ausgedient, werden durch neue ersetzt und in der Regel getötet. Wie die Stiftung betont, legen diese Hühner aber nach wie vor Eier. Allerdings nicht mehr so viele, wie zu Spitzenzeiten.