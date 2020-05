Sternenberg hat seinen «Sternen» wieder

Klammheimlich hat Marianne Brühwiler ihren «Sternen» in Sternenberg eröffnet. Ohne Fest, Partyballone oder festliche Dekorationen. Nur das Schild «Mir händ offe» vor dem Eingang lädt an diesem verregneten Mittwoch die Gäste dazu ein, ins Gasthaus einzutreten.



Im Entree wartet eine Frau mit Regenjacke und Schirm. «Ich ha gar nöd gwüsst, dass du scho offe hesch. So schön!», sagt sie fröhlich, als sie Brühwiler erblickt. Eine Nachbarin habe ihr davon erzählt, also sei sie sogleich gekommen.