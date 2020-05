«Es ist nicht mehr möglich, von Grundrechten Gebrauch zu machen»

Das Versammlungsverbot während der Corona-Krise gilt in Uster offenbar sogar für Schuhe. Die Stadtpolizei hat es der Bewegung Klimastreik Uster jedenfalls untersagt, am Freitag eine so genannte Schuhdemonstration durchzuführen. Diese hätte im Rahmen des schweizweiten Klimaaktionstages durchgeführt werden sollen – als Corona-konforme Alternative zu den gängigen Protestformen, bei welchen die zurzeit verpönten Menschenmassen zusammenkommen.