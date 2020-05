Ein halbes Jahrhundert Dorfnachrichten

Wer eine Geburtstagparty plant, hat erstmal viel Arbeit. So war es auch bei Prisca Wolfensberger, Chefredaktorin der «Nachrichten aus Greifensee» (NaG). Vor dem 50. Jahr-Jubiläum der Zeitung arbeitete sie bis Redaktionsschluss unter Hochdruck. Seit knapp vier Jahren ist Wolfensberger nun verantwortlich für die Gemeindezeitung, doch so intensiv wie in diesem Jahr hat sich Wolfensberger noch nie mit ihrem journalistischen Erbe beschäftigt. «Wir haben beinahe sämtliche Ausgaben der NaG der bisherigen 50 Jahre durchforstet», sagt sie.