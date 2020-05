Was passiert mit dem Restaurant Bahnhof Esslingen?

Seit Montag empfängt auch das Restaurant Bahnhof in Esslingen wieder seine Kundschaft. Dass es überhaupt dazu kommt, war bis vor kurzem offenbar alles andere als sicher: Wie ein Blick in das kantonale Handelsregister zeigt, eröffnete das Bezirksgericht Uster am 21. April den Konkurs über die Restaurant Bahnhof Esslingen GmbH und löste damit die Gesellschaft auf.