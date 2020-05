Unbekannter fährt Hund auf Fussgängerstreifen an - und flüchtet

Wie üblich wollte sie mit ihren Hunden üben, die Strasse richtig zu überqueren. Doch dieses Mal endete Manuela Riedos Idee im Drama. Die Wetzikerin stand am letzten Sonntagabend gegen 23 Uhr mit ihrem Chihuahua Benji und ihrer Mischlingshündin Nala an der Tösstalstrasse in Kempten in der Nähe der Bushaltestelle Talhof. Vor dem Fussgängerstreifen beorderte sie ihre nicht angeleinten Hunde ins Sitz.