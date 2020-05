Silberweide bleibt doch noch zu

Eigentlich hätte die Naturstation Silberweide am Mittwoch, 13. Mai, die ersten Schritte zurück in Richtung Normalität gewagt. Gemäss Planung und Medienmitteilung wäre zumindest das Bistro und die Ausstellung an diesem Tag wieder für Gäste offen gewesen.

Im letzten Moment wurde die Betreiber der Station nun jedoch zurückgepfiffen. Und zwar vom Bundesamt für Gesundheit (BAG). «Wir sind schon ein bisschen vor den Kopf gestossen», sagt Regula Hediger, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Naturstation zuständig ist.

Keine Gleichbehandlung mit Museen