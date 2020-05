Sprachbarrieren erschwerten Homeschooling

Dass die Corona-Krise nicht alle Menschen gleich hart trifft, hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt. «Die Pandemie machte gesellschaftliche Ungleichheiten nicht nur sichtbar, sondern verstärkte diese in einigen Bereichen zusätzlich», sagt Sibylle Hausegger, Jugendarbeiterin in Fällanden. Um diesen Effekt etwas abzufedern, stellte Fällanden zu Beginn des Lockdowns eine Solidaritätsplattform auf die Beine, an der sich neben der politischen Gemeinde die Kirchgemeinden, die Schule, die Pfadi und die Jugendarbeit beteiligten.