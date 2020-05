Pflegeleiter der Oberländer Spitäler: «Klatschen alleine genügt nicht»

Das Pflegepersonal hat vermutlich noch selten so viel Aufmerksamkeit erhalten wie durch die Corona-Krise. Was bringt das dem Beruf?

Daniel Schiefelbein: Aufmerksamkeit ist gut und wichtig, aber das hilft nur bedingt. Auf der einen Seite ist der Pflegeberuf ein höchst anspruchsvoller und systemrelevanter Beruf auf Fachhochschulstufe mit allen akademischen Graden. Auf der anderen Seite ist es im juristischen Sinn nur ein Hilfsberuf. Dies will die Pflegeinitiative, die wohl bald vors Volk kommt, ändern.