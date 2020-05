Coronavirus-Ticker: Oberländer Museen öffnen wieder

Seit dem 24. März sind die die Türen der Gemeindeverwaltung Bubikon aufgrund der Coronavirus-Lage geschlossen. Der Bundesrat hat entschieden, die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus schrittweise zu lockern. Ab Montag, 11. Mai, werden die Schalter der Gemeindeverwaltung laut einer Mitteilung für den Publikumsverkehr nun wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet sein. Diese sehen folgendermassen aus:

Am Montag- und Donnerstagmorgen von 8 bis 11.30 Uhr, an den Nachmittagen gibt es Termine nur nach Vereinbarung.

Am Dienstag- und Mittwochmorgen von 8 bis 11.30 Uhr, am Dienstagnachmittag von 14 bis 18.30 Uhr und am Mittwochnachmittag von 14 bis 16.30 Uhr.

Am Freitag von 7 bis 14 Uhr durchgehend.

Hygienevorschriften gelten weiterhin

Obwohl sich noch einige Mitarbeitende im Home-Office befinden, werden sämtliche Dienstleistungen während den Öffnungszeiten kompetent angeboten, heisst es in der Mitteilung weiter. Zum Schutz der Besucherinnen und Besucher sowie der Mitarbeitenden werde darum gebeten, Bedürfnisse und Wünsche weiterhin soweit möglich per Telefon oder E-Mail an die Gemeindeverwaltung zu richten sowie die digitalen Angebote zu nutzen.

Für eine persönliche Beratung werde grundsätzlich empfohlen, vorgängig mit der zuständigen Abteilung einen Termin zu vereinbaren. Trotz ersten Lockerungen seien die vom Bundesamt für Gesundheit angeordneten Hygienevorschriften nach wie vor einzuhalten. Diese würden auch an den Schaltern umgesetzt.