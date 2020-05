«Wir haben es nicht leicht, aber für die Jungen ist es viel schwerer»

Eine Tochter sitzt in der Besucherbox und spricht mit ihren Eltern, die sich im Burgerheim Thun befinden, am Mittwoch, 29. April 2020 in Steffisburg. Im Burgergut Thun in Steffisburg betreibt die Burgergemeinde Thun das Burgerheim mit 72 Pflegeplaetzen un

Bewohner von Altersheimen dürfen wieder Besucher empfangen - allerdings unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.

Symbolfoto: Keystone