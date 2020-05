Will dieser Dino im Aatal eine Kuh fressen?

Zugegeben, der genaue Tathergang ist spekulativ. Aber was die Feuerwehrleute im Aabach in Aathal am Sonntagmorgen antrafen, sprach Bände. Eine Kuh. Direkt vor den stämmigen Füssen eines gigantischen Langhalssauriers.

Kann das Zufall sein - oder steckt in diesem vermeintlichen Kunststoff-Urzeitmonster viel mehr Leben als gemeinhin angenommen? Schwer zu sagen. Als die Feuerwehr vom Vorfall Wind bekam, machte der Dino jedenfalls keinen Mucks (mehr).

Und so verlief die Rettungsaktion relativ ruhig, wenngleich mit viel Improvisation, wie die Feuerwehr berichtet. Sie schaffte es, das Rind aus den Fängen des Sauriers zu befreien - der übrigens eigentlich ein Pflanzenfresser ist. Das Tier sei wohlauf, meldet die Feuerwehr - und meint damit die Kuh. Sie sei auf ihre Weide zurückgekehrt. (kö)