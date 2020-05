Was Senioren unter Corona beschäftigt

Ältere Menschen sollten trotz Lockerungen immer noch zu Hause bleiben. Wer ist besonders betroffen?

Ruth Hildebrand: Speziell hart ist oder war es für Ehepaare, deren Partner im Heim leben und bis vor kurzem keinen Besuch empfangen durften. Die Angst, dass der Ehepartner einen nach dieser Zeit nicht mehr erkennt, ist gross. Besonders, wenn nicht einmal ein Telefongespräch möglich ist. Glücklicherweise bestehen nun wieder Kontakt- und Besuchsmöglichkeiten in den Altersheimen unter Berücksichtigung der entsprechenden Schutzmassnahmen.

Wie kann Pro Senectute derzeit Hilfestellungen bieten?

Seit dem Beginn der Krise ist die Nachfrage für unseren örtlichen Mahlzeitendienst gestiegen. Wir konnten das Team entsprechend erweitern und können unsere Seniorinnen und Senioren mit ausgewogenen Mahlzeiten unterstützen. Zu Beginn der Einschränkungen sind zahlreiche Anfragen für Hilfeleistungen fürs Einkaufen, Mahlzeitendienst, Botengänge etc. eingegangen. Dank Anlaufstellen innerhalb der Stadt Illnau-Effretikon konnte schnell Hilfe vermittelt oder Anlaufstellen angegeben werden.

Viele sind unsicher, was nach dem Lockdown-Exit für Risikogruppen erlaubt ist. Was beschäftigt Senioren, die sich bei Ihnen melden?

Nachdem nun die ersten Geschäfte wieder öffnen konnten, sind diverse Fragen zum Verhalten beim ersten Besuch des Coiffeurs, Zahnarzt et cetera gestellt worden. Auch das Beschaffen von Masken und Desinfektionsmittel ist immer wieder ein Thema. Aktuell gibt es vermehrt Fragen zu Patientenverfügungen und Vorsorgeausweisen.

Teilen Ihnen die Senioren mit, worauf sie sich nach der Pandemie am meisten freuen?

Alle freuen sich auf die Zeit, wenn sie wieder ohne schlechtes Gewissen selber einkaufen dürfen, ihre Familie, Enkel und Freunde treffen und etwas unternehmen können. Auch möchten viele, die der Altersgruppe 65+ angehören, wieder ihren wertvollen Beitrag an die Gesellschaft leisten dürfen: Kinder hüten, Freiwilligenarbeit in verschiedenen Organisationen, Vereinen et cetera. Viele Seniorinnen und Senioren hoffen sehr, dass unsere Ortsvertretung bald wieder Carfahrten und Exkursionen anbieten darf.