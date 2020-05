Mit «Züriost» auf Beizentour

An den automatischen Schiebetüren klebt ein Zettel mit der Überschrift «So schützen wir uns im Café/Restaurant.» Unterhalb heisst es: «Desinfizieren Sie sich beim Betreten die Hände. An einem Tisch darf eine Gruppe von maximal vier Personen sitzen (Ausnahme Eltern mit Kinder). Bleiben Sie an Ihrem Platz sitzen und halten Sie genügend Abstand.» Der hintere Teil des Cafés im Kemptner Steiner Beck ist an diesem Nachmittag leer. Vorne sitzen acht Gäste bei Kaffee und Kuchen.

Zwei ältere Ehepaare haben sich an denselben Tisch gesetzt. Die Männer montieren gerade ihr Masken. «Wir haben uns gefreut, dass wir endlich wieder herkommen konnten», sagt eine der Frauen. Vor dem Lockdown seien sie täglich hier gewesen. «Manchmal sogar zwei Mal am Tag», fügt ihr Mann hinzu. Von den Hygienemassnahmen merkten sie nicht viel. «Nur auf der Toilette fehlt das Desinfektionsmittel, das hat mich gestört», so die zweite Frau. Angst vor einer Ansteckung hätten sie nicht.