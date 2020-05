«Lehrpersonen werden an Wichtigkeit verlieren»

Seit elf Jahren führt Balz Rau Schülerinnen und Schüler durch die Sekundarstufe. Die Umstellung auf den Fernunterricht war einschneidend und kam sehr schnell. Innert kürzester Zeit musste für die Schüler ein Angebot auf die Beine gestellt werden, mit welchem sie Aufträge über digitale Kanäle aufarbeiten können. In seiner Rolle versuchte Balz Rau die Jugendlichen bestmöglichst zu begleiten. «Wir hatten das grosse Glück, vorher bereits eine relativ komplexe und seriöse Education-Plattform nutzen zu können», erklärt er. Diese kannte er schon länger und sie erwies sich als sehr kompatibel.

Um die Homeschooling-Tage so produktiv wie möglich zu halten, wurden die Schüler jeden Morgen um 08.30 Uhr via Videokonferenz von ihren Lehrpersonen begrüsst. «Das Online-Tool nutzten wir, um den Schülern eine Struktur zu bieten. Sie mussten aufstehen, sich anziehen und präsent sein». Die Lehrpersonen händigten ihnen täglich einen Tagesplan mit verschiedenen Aufträgen aus. Andere Schulen arbeiteten mit Wochenplänen, doch Balz Rau sah es für die Schüler als Herausforderung genug, nur schon strukturiert durch einen Tag zu kommen. Mit den Plänen meisterten dies die Jugendlichen gut. Auf den Plattformen konnten die Lehrpersonen die Fortschritte ihrer Schüler beobachten und kontrollieren, wie weit sie zum Ende des Tages mit ihren Aufträgen sind.

Eine intensive, aber positive Zeit

«Es war beeindruckend, dass wir bereits nach drei Tagen ein gangbares Konzept für den Fernunterricht erstellt hatten», sagt Balz Rau. Von seinen Kollegen hatte er mehr Gegenwind erwartet, doch die Motivation war gross und er erlebte viele positive Emotionen. Es gab einen sehr hohen Drang und Aktionismus bei der Umsetzung der Komplettumstellung. Eine seiner Kernaufgaben als Pädagogischer ICT Support sei es, dort Unterstützung zu bieten, wo sie gebraucht wird. Als schwierig empfand er die wegfallende Direktkontrolle über die Schüler. Manchmal waren diese nachmittags nicht mehr erreichbar und mit ihren Arbeiten noch nicht durch. Die Schultage konnten sich dadurch deutlich verlängern und zum Teil bis in die Abenden ziehen.

«Keine Tage waren komplett sinnlos.» Balz Rau, Lehrer aus Wetzikon

«Es war eine intensive, aber gute Zeit und es gab keine Tage, die komplett sinnlos waren», sagt er. Die Zusammenarbeit mit der Gesamtschule lief gut und Balz Rau hofft, dass diese innerhalb der gesamten Lehrerschaft von beiden Wetziker Schulen weiter bestehen wird.

Es geht wieder los

Der Präsenzunterricht habe sehr viel Vorbereitungsarbeit gebraucht. Der Leiter Bildung schrieb gemeinsam mit den Schulleitungen das Rahmenkonzept. Dies forderte auch eine gute Zusammenarbeit zwischen den Hausdiensten, Schulleitungen und der Lehrerschaft. «Wir haben ein Schutzkonzept erstellt, dass wir jetzt umsetzen und die Stundenpläne angepasst», so Balz Rau. Das Klassenteam musste Absprachen treffen und neue Strukturen schaffen, um den Start für alle Beteiligten so angenehm, wie möglich zu gestalten. Vorerst findet der Unterricht in Halbklassen statt.

Das Lernen der Schüler stehe im Zentrum und dieser Weg ist sehr individuell. «Es entwickelt sich im Allgemeinen in eine Richtung, in der die Lehrpersonen an Wichtigkeit verlieren», so Balz Rau. Zukünftig würde der digitale Weg gestärkt werden müssen, denn die Chancen, die die digitalen Plattformen bieten, würden Bestandteile eines normalen Schulalltags werden. In seiner Rolle als Lehrperson wird sich für Balz Rau nicht viel ändern. Er war schon immer mehr Coach als Dozierender und das wird höchstens nochmals verstärkt.