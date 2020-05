Zell gibt sich übervorsichtig

Ab dem 11. Mai werden vielerorts Sportanlagen ihre Türen wieder öffnen. Nicht so in Zell. Die Gemeindeführungsorganisation (GFO) Zell entschied kürzlich, dass die kommunalen Sportanlagen frühestens am 8. Juni oder sogar erst zu Beginn der Sommerferien geöffnet werden. Dies geht aus einer Medienmitteilung der GFO hervor.

Abstandsregeln gelten auch künftig

Bewilligungspflichtige Schutzkonzepte können bei der Gemeinde bis am 27. Mai eingereicht werden. Diese müssen umsetzbare Abstands- und Hygieneregeln beinhalten. Über die einzelnen Sportanlagen heisst es in der Mitteilung folgendes.

Mit der Öffnung des Schwimmbads Engelburg in Rikon könne nicht vor den Sommerferien 2020 gerechnet werden. Abstandsregeln gelten auch dann nach wie vor. Derzeit dürfen gemäss einer Verlautbarung der Konferenz der Kantonsregierungen die Schwimmbäder ausschliesslich zur Ausübung von Sporttrainings geöffnet sein. Dies sei für das Schwimmbad Engelburg nicht umsetzbar.

Schutzkonzepte sind einzureichen

Für Sport- und Veranstaltungshallen wie beispielsweise die Mehrzweckhalle Rägeboge in Kollbrunn sowie weitere Schulanlagen können Vereine Raumreservationen frühestens ab dem 8. Juni 2020 planen. Auch dies wiederum nur unter der Auflage eines Schutzkonzeptes, das der Gemeindeverwaltung einzureichen sei.

Gleiches gilt für den Fussballplatz Arlets, den Tennisplatz Rikon, das Schützenhaus und den Pistolenschützenstand in Rikon sowie für den Armbrustschützenstand in Langenhard. Alle Einrichtungen können frühestens am 8. Juni 2020 benutzt werden.

Fachleute aus verschiedenen Bereichen



Organisatorisch besteht die GFO aus Teilen des Gemeinderates mit Fachleuten der Gemeindeverwaltung, Kantonspolizei und des Bevölkerungsschutzes. Die GFO unterstützt und berät den Gemeinderat, beschafft die Entscheidungsgrundlagen und vollzieht die getroffenen Anordnungen.