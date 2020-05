Ustermer Stadtrat will Kulturbudget erhöhen

Nach jahrelangen Diskussionen und «Kulturgelagen» soll das neu verabschiedete Kulturkonzept also in die Umsetzung gehen. Oder wie es Stadtpräsidentin Barbara Thalmann (SP) im Vorwort mit William Shakespeares Worten sagt: «Alle Vergangenheit ist nur ein Prolog.» Das Problem ist, dass die Realisierung des vage, aber ambitioniert formulierten Kulturkonzepts in eine denkbare schwierige Phase fällt.