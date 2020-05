«Man muss den Menschen bis ins hohe Alter ernst nehmen»

Seit fast 40 Jahren steht bei der Turbenthalerin Ruth Hegner das Wirken rund um ältere Mitmenschen im Zentrum. Und jetzt das: Durch das Coronavirus lösen sich gerade viele der geplanten Aktivitäten in der Seniorenarbeit in Luft auf. Die 71-Jährige lacht leise. «Jetzt lerne ich, pensioniert zu sein», sagt sie und fügt etwas wehmütig an: «Ich habe etwas Entzugserscheinungen.»