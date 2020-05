Verzögert die Parlamentspause den Entscheid zur Usterstrasse 23?

National- und Ständerat haben diese Woche in der Bernexpo ihre ausserordentliche Session abgehalten. Der Kantonsrat tagt bereits seit einigen Wochen in einer Halle der Messe Zürich. Auch einige kommunale Parlamente debattieren wieder – so etwa der Gemeinderat Uster nächsten Montagabend, wenn auch ausserordentlich im Stadthofsaal.