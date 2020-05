Ferienplausch steht auf der Kippe

Derart unverzichtbar dürfte der Ferienplausch kaum je gewesen sein: Der Strandurlaub in Rimini wird aufgrund der Corona-Krise als Option wohl genauso weg fallen, wie der Campingaufenthalt in der Provence. Die Sommerferien, die in der Region vom 13. Juli bis 14. August dauern, werden die meisten Eltern mit ihren Kindern in der Schweiz verbringen müssen.