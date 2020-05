Pfäffikerstrasse wird übers Wochenende gesperrt

Für die abschliessenden Belagsarbeiten an der Pfäffikerstrasse in Grafstal muss die gesamte Strecke abschnittsweise für den Verkehr gesperrt werden.



Die Vollsperrung beginnt am Freitag, 8. Mai, 19.00 Uhr, und dauert bis Montag, 11. Mai, 05.00 Uhr. Belagsarbeiten erfordern trockene Witterung. Als Verschiebungsdaten sind die Wochenenden vom 15. – 18. Mai und vom 12. – 15. Juni 2020 vorgesehen.