Pfäffiker Firmen buhlen bald um die Erweiterung

Gut organisiert ist halb geplant: Im Falle der Pfäffiker Schulraumplanung scheint dies zuzutreffen. Im Februar wurde bekannt, wie Gemeinderat und Schulpflege der stetigen Zunahme an Schülern in Zukunft begegnen will. Nun darf der Gemeinderat einen weiteren Schritt verkünden: Der Projektwettbewerb zur Erweiterung der Sekundarschule Pfaffberg ist aufgegleist.