Musikschule Uster Greifensee stellt Instrumente per Videoclips vor

Der Frühling ist für die Musikschulen eine wichtige Zeit, um neue Musikschüler zu gewinnen. An den traditionellen Instrumentenvorstellungen können Kinder jeweils die verschiedensten Instrumente kennen lernen und dürfen diese auch gleich ausprobieren. In diesem Jahr ist aus bekanntem Grund alles etwas anders: So musste auch die Musikschule Uster Greifensee (MSUG) ihre auf Ende März geplanten Instrumentenvorstellungen in Mönchaltorf, Greifensee und Uster absagen.