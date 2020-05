Geisterspiele: Claudia Lässer will Emotionen einspielen

Auch für Teleclub sei eine Wiederaufnahme des Fussballbetriebs erstrebenswert, da die momentane Lage bereits einschneidende finanzielle Auswirkungen auf den Sender habe. «Wir wären aber zumindest in einer besseren Ausgangslage, wenn im Juni wieder gespielt werden darf», sagt die Fällanderin im Gespräch mit Tele Top Moderator Stefan Nägeli.

Krise als Chance sehen

Lässer wünscht sich, dass die Champions League, wenn auch in einem abgekürzten Modus, ebenfalls zu Ende gespielt werden kann. Dann könnte man den Zuschauern in den Sommermonaten trotzdem noch die volle Packung Fussball liefern. «Natürlich Geisterspiele», fügt Lässer an. Sie ist nicht sehr optimistisch, dass man als Fan in diesem Jahr noch ein Spiel im Stadion miterleben kann. Damit bei allfälligen Geisterspielen trotzdem Emotionen zu den Fans vor den Bildschirmen transportiert werden können, arbeitet ihr Team an einem Soundkonzept inklusive Fangesang und Torjubel. «Es soll nicht künstlich wirken, aber trotzdem das Gefühl eines normalen Fussballspiels vermitteln», sagt Lässer.