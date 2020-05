Feuerwehr beseitigt nach Autopanne Dieselspur

Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben musste am Sonntagnachmittag an die Sandbühlstrasse in Wetzikon ausrücken. Dort hatte ein Auto einen technischen Defekt erlitten und Diesel verloren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Spur führte die Feuerwehr zurück via Uster-, West-, Zürcher- und Rapperswilerstrasse bis nach Hinwil. Dort sei das Auto hergekommen, sagt Kommandant René Ehrenmann. «Es hatte ab Eingang Wetzikon vor allem in den Kurven viel Diesel verloren.»

An der Sandbühlstrasse sei die Verschmutzung aber am grössten gewesen. Seine Leute seien rund zwei Stunden damit beschäftigt gewesen, den Diesel zu beseitigen. Stau habe der Einsatz kaum ausgelöst.