Neuer Bulle soll für Nachwuchs sorgen – doch auch er ist schüchtern

Endlich wieder ein Elefantenbaby. Nichts wünscht man sich in Knies Kinderzoo in Rapperswil sehnlicher. Seit der Geburt von Kalaya 2013 hapert es in Sachen Nachwuchs. Daran hat auch Bulle Thisiam nichts geändert, der seit 2015 in Rapperswil lebt – er ist einfach zu schüchtern, um sich mit den Weibchen zu paaren.