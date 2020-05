Bleibt das Tösstal künftig eine SVP-Hochburg?

Die Zahlen beweisen es: Das Tösstal gilt zu Recht als Hochburg der SVP. An den vergangenen Kantonsratswahlen stimmte jeder Fünfte im Kanton Zürich für die Rechtspartei. An den letzten vier Kantonsratswahlen hielt die Schweizerische Volkspartei in den Wahlkreisen des Tösstals wacker ihre Anteile.