Bubiker Kantonsrat will Parkplätze wieder öffnen

In vielen Zürcher Gemeinden sind Parkplätze derzeit Mangelware. Um das Corona-Virus einzudämmen, seien «sämtliche Parkplätze in Wäldern und an stark befahrenen Strassen» geschlossen.

So schreibt das der Bubiker Kantonsrat Erich Vontobel (EDU) in einer dringlichen Anfrage, die er zusammen mit seinen Ratskollegen Jürg Sulser (SVP, Otelfingen) und Christian Müller (FDP, Steinmaur) an den Regierungsrat richtet.

Ruhepausen für die Lenker