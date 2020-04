Verschwindet schon wieder ein Laden aus dem Effretiker Zentrum?

Viel zentralere Standorte für einen Laden gibt es in Illnau-Effretikon kaum. Im Geschäftshaus an der Bahnhofstrasse 28 gleich neben der Royal Bar und dem Restaurant Bistro ist seit Anfang 2019 der orientalischer Supermarkt Orientlino eingemietet. Dieser verkauft verschiedene Lebensmittel aus Palästina, Iran, der Türkei und Marokko und bietet arabische und asiatische Take-Away-Menüs an. Noch.