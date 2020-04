Noch kaum Besuchsboxen in der Region

Über sechs Wochen lang durften Bewohner von Alters- und Pflegeheimen wegen des Coronavirus keinen Besuch von ihren Angehörigen empfangen. Nun hat der Kanton Zürich das Besuchsverbot gelockert. Unter Einhaltung von Hygiene- und Distanzvorschriften können Heime Besucherzonen einrichten. Damit soll es Angehörigen und Freunden wieder möglich werden, die Bewohnerinnen und Bewohner in diesen Institutionen zu besuchen.

Verschiedene Alterszentren in der Stadt Zürich haben in den letzten Tagen an den Gebäudefassaden bereits wetterfeste «Besuchszelte» und «Besuchsboxen» installiert, in denen die Bewohner ihre Angehörigen unter Einhaltung der strengen Hygienevorschriften treffen können.

Während der Heimbewohner im Haus sitzt, betritt der Besucher das Zelt oder die Box von aussen. So haben beide direkten Sichtkontakt, entweder durch eine Plexiglasscheibe oder ein Fenster am Gebäude. Das Gespräch wird via Telefon geführt, die Angehörigen verwenden ihr Smartphone, die Bewohner ein portables Telefon. Nach jedem Besuch werden das Zelt oder die Box gereinigt und gelüftet.

Zelt ist sympathischer als Box

Obwohl diese neue Begegnungsmöglichkeit für viele Betroffene ein Lichtblick sein dürfte, zeigen sich die Heimleiter im Zürcher Oberland ihnen gegenüber eher zurückhaltend – man wolle die neusten Empfehlungen der Gesundheitsdirektion abwarten, die für nächste Woche erwartet werden, so der Tenor.

«Einerseits habe ich bezüglich Hygieneschutz Bedenken, andererseits kommen sie mir vor wie Aquarien.» Brigitte Riederer, Alterswohnheim Wetzikon

Zwar steht beim Eingang zum Alterswohnheim Am Wildbach in Wetzikon schon seit Mitte März ein vergleichbares «Begegnungszelt», in dem zwei Stühle und ein Tisch Platz finden, auf dem eine Plexiglasscheibe befestigt ist. Aber es wird nur ab und zu benutzt, wie Heimleiterin Brigitte Riederer sagt. «Wir halten uns weiterhin strikte ans Besuchsverbot und brauchen das Zelt nur in dringenden Fällen. Zum Beispiel, wenn Angehörige von Heimbewohnern eine Unterschrift für einen Zahlungsauftrag oder ein anderes Dokument benötigen. Oder auch, wenn ein Bewohner psychisch zu stark unter der Isolation leidet», so Riederer.

Falls das Besuchsverbot am 11. Mai gelockert wird, möchte sie auf dem Brunnenplatz beim Heim aber ein zweites Zelt aufstellen, das auf zwei Seiten offen ist und in dem sich Angehörige und Heimbewohner mit dem nötigen Abstand begegnen können. «Was die geschlossenen Besuchsboxen angeht, bin ich eher skeptisch: Sie wären nicht meine erste Wahl», sagt Riederer. «Zum einen habe ich bezüglich Hygieneschutz Bedenken, zum andern kommen sie mir vor wie Aquarien.»

Begegnungszone lieber im Garten

Auch im Alters- und Pflegeheim Böndler in Bauma will man im Moment weder Boxen noch Zelte aufstellen. «Wir haben nicht geplant, vor dem 11. Mai so etwas anzubieten, obwohl Besucherboxen mit einer Plexiglasscheibe wahrscheinlich schon eine gute Lösung wären. Aber mich persönlich erinnern sie an Besuche im Gefängnis, wie man sie von jedem Fernsehkrimi kennt», sagt Bruno Kleeb. Lieber will der Heimleiter draussen, an der frischen Luft, etwas Ähnliches planen.

«Für einige Bewohner kann ein Besuch mit zwei Metern Distanz auch zur Qual werden und unbefriedigend enden.» Bruno Kleeb, Altersheim Böndler

Er stellt sich eine Begegnungszone im Garten vor, in der Bewohner und Angehörige auf einem Bänkli sitzen und durch möglichst natürliche Distanzhalter voneinander getrennt sind. «Zum Beispiel durch ein Hochbeet oder eine Blumenrabatte», so Kleeb.

Ihm zufolge ergeben sich durch die neuen Begegnungsmöglichkeiten aber auch neue Schwierigkeiten. Für die einen Bewohner könnten diese durchaus sinnvoll sein, sagt er. Aber es gebe auch Personen, bei denen die Kommunikation eingeschränkt ist oder die dement seien und die die räumliche Trennung womöglich nicht nachvollziehen könnten. «Um sie mache ich mir grosse Sorgen. Für sie kann ein Besuch mit zwei Metern Distanz auch zur Qual werden und unbefriedigend enden. Zum Beispiel, wenn der eine zu weinen beginnt und die andere ihn nicht in den Arm nehmen kann.»