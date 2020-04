400 Millionen zur Bekämpfung der weltweiten Corona-Folgen

Das internationale Rote Kreuz erhalt ein zinsloses Darlehen von insgesamt 200 Millionen Franken, so Cassis. Ein weiterer Kredit von 25 Millionen Franken gehe an den IWF-Katastrophenfonds. Über die weiteren Beiträge im Umfang von 175 Millionen Franken entscheide der Bundesrat in der Sommersession.