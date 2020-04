Was Ernest Hemingway und Agatha Christie mit Corona zu tun haben

Einfach zusammenklappen und wegpacken – was man mit dem Corona-Virus gerne machen würde, ist mit dem gleichnamigen Schreibmaschinenmodell möglich. Im Jahr 1920 in den USA gebaut, schreibe sie noch «wie am ersten Tag», wie ihr Besitzer Stefan Beck erzählt. Der leidenschaftliche Sammler betreibt in Pfäffikon zusammen mit seiner Frau das Schreibmaschinenmuseum mit insgesamt 400 Ausstellungsstücken.