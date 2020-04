Ustermer Surferwiese, Burghügel und Liegewiesen gesperrt

Wer am vergangenen Wochenende in Uster einen Ausflug machen wollte, stand an verschiedenen Orten plötzlich vor einem rot -weissen Absperrband und einer Hinweistafel, auf der geschrieben steht: «Widerrechtliches Betreten kann mit Busse bestraft werden.» Seit Ende letzter Woche sind der Spielplatz auf dem Burghügel, die Surferwiese beim Schiffsteg in Niederuster und die Liegewiesen in Greifensee nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich.