In der bolivianischen Salzwüste musste es auf einmal schnell gehen

Vor etwas mehr als zwei Jahren trat der Zimmermann Alexander Heiz eine Stelle als «Timber Framer» (übersetzt Holzfachwerk-Arbeiter) in der Ortschaft 150 Mile House in der kanadischen Provinz Britisch-Kolumbien an. Rund 8000 Kilometer Luftlinie von Seelmatten entfernt, wo er aufgewachsen ist.