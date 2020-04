«Eine Uhr komplettiert das Outfit eines Mannes»

Die Faszination für Uhren wurde beim Fällander Francesco Caruso im Kindesalter geweckt. Er verglich mit einem Freund der Familie jeweils stundenlang verschiedene Marken und Modelle miteinander. Mit diesem Familienfreund eröffnete er vor vier Jahren das gemeinsame Uhrengeschäft Watch & more in Volketswil. Seither kümmert sich der 35-jährige gelernte Elektriker um das Marketing und den Einkauf.

Sortiment stetig erweitert

Carusos Leidenschaft für Armbanduhren ist immer noch ungebrochen. «Für mich gehört an das Handgelenk eines Mannes eine Uhr. Das macht sein Outfit erst komplett», sagt er. Diese Vorstellung sei wahrscheinlich durch seinen Vater geprägt, der, soweit Caruso sich zurückerinnern kann, immer eine Uhr trug. «Während Frauen verschiedenen Schmuck haben, ist das Accessoire des Mannes die Uhr», sagt Caruso.

Seit ihrer Geschäftseröffnung 2016 haben die beiden ihr Sortiment stetig erweitert und bieten nun auch Schmuck an. Ein weiterer wichtiger Geschäftszweig sei die Serviceleistung. «Ob es die korrekte Armbandeinstellung, das Wechseln von erschöpften Batterien oder verschiedene Reparaturen sind – solche Dienstleistungen können wir in unserem Laden in Volketswil schnell und einfach erledigen», sagt Caruso.

Reichweite überzeugt

Obwohl Watch & more auf ihrer Webseite zusätzlich einen eigenen Online-Shop anbieten, haben sie sich für zo-shop.ch als weiteren Verkaufskanal entschieden. «Uns hat vor allem die Reichweite und die Frequenz überzeugt, dieses Angebot zu nutzen», sagt Caruso. Gerade in der momentan schwierigen Situation mit dem Coronavirus sei es wichtig, die Bekanntheit zu steigern. Er erhoffe sich dadurch, vermehrt regionale Kunden zu erreichen, die dann vielleicht auch mal im Geschäft vorbeischauten. «Natürlich erst, wenn es die Bestimmungen zulassen», fügt er an.

Der Auftritt des ZO-Shops habe ihn überzeugt, da er auf das Wesentliche reduziert sei und mit vielen Bildern ansprechend wirke. «Ich erlebe auch die Zusammenarbeit als sehr angenehm. Der Austausch mit dem Team vom ZO-Shop findet rasch und unkompliziert statt», sagt Caruso. Watch & more konnte bereits erste Produkte über den zusätzlichen Kanal verkaufen. Deshalb sei man auch an einer weiteren Kooperation interessiert.