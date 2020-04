Den Kopfsalat in der Hand statt die Decke auf dem Kopf

Wer in diesen Zeiten wegen der dichtgemachten Grenzen von Fernweh geplagt wird, sollte die Schrebergartenanlage Winikerwiesen in Uster aufsuchen. Nicht nur spriessen dort mitunter Pflanzen und Gemüsesorten, die man für gewöhnlich mit dem warmen Süden in Verbindung bringt. Auch die Beflaggung der einzelnen Parzellen dürfte beim einen oder anderen Ferienerinnerungen oder –träume wecken. Spanien! Portugal! Brasilien! Kroatien! Das Wallis! Die grösste Schrebergartenanlage in Uster ist ein Schmelztiegel der Kulturen.