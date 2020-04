Coronavirus-Ticker: «Die Absage des Reeds war absehbar»

Auch Restaurants, Museen und Archive dürfen ab dem 11. Mai – früher als geplant – wieder Gäste empfangen. Auch diese Betriebe müssen sich an strenge Auflagen halten. So dürfen in Restaurants maximal vier Personen an einem Tisch sitzen, eine Ausnahme bilden Familien mit Kindern. Ausserdem gilt ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Tischen und die Gäste dürfen nur sitzen.