Bund lockert Einreisebeschränkungen

Viola Amherd übernimmt. «Selten habe ich so viele Radfahrer und Jogger gesehen wie jetzt. Doch es gibt nicht nur diese Sportarten.» Sie verkündet deshalb, dass Sportvereine ab dem 11. Mai unter Einhaltung der Schutzmassnahmen wieder trainieren dürfen. Die Lockerung gilt für den Breiten- und den Profisport, für Einzel- sowie für Mannschaftssportarten. Die Lockerungsschritte unterstehen aber klaren Vorschriften: So darf im Breitensport nur in Kleingruppen von maximal fünf Personen trainiert werden. Es darf zu keinem Körperkontakt kommen und die Hygiene- und Abstandsregeln müssen eingehalten werden.



Im Leistungssport hingegen dürfen die Trainings auch mit mehr als fünf Personen stattfinden. Das gelte zum Beispiel für den Mannschaftssport oder bei Athletinnen, die einem nationalen Kader angehörten. Aber auch hier sollen expliziten Schutzkonzepte und strikte Hygienevorschriften das Übertragungsrisiko vermindern. Grundsätzlich dürften jedoch nur diejenigen Sportler wieder trainieren, deren Verbände ein detailliertes Schutzkonzept vorgelegt hätten. Dieses solle aufzeigen, wie die Sportart ausgeübt werden könne, damit die Ansteckunsgefahr gering bleibe. Das Bundesamt für Sport (Baspo) haben zusammen mit Gemeinden und Kantonen sowie Swiss Olympic und Ligavertretern Rahmenvorgaben erarbeitet.

Weiterhin nicht erlaubt sind Wettkämpfe. Doch der Bundesrat plane, Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab dem 8. Juni wieder zuzulassen, hiess es weiter. Er werde darüber am 27. Mai entscheiden. Jugend- und Sportvereine sollen Ende Jahr für die Ausfälle wegen der Corona-Pandemi entschädigt werden.