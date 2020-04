Verletzte nach Kollision zweier Lieferwagen

Am Montag, um 16:25 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen mit Anhänger auf der A15 von Hinwil in Richtung Reichenburg. Dabei habe er zu spät bemerkt, dass der vor ihm fahrende 23-jährige Mann seinen Lieferwagen verkehrsbedingt abbremste, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Folglich sei er mit seinem Lieferwagen gegen das Lieferwagenheck des 23-Jährigen geprallt.

Dadurch zogen sich beide Männer leichte Verletzungen zu und mussten von der Rettung ins Spital gefahren werden. Während der Unfallbeseitigung musste der Verkehr auf eine Umfahrungsstrasse umgeleitet werden.