Turbenthaler Kantonsrat poltert gegen die Regierung

Wer scharfe Kritik an der Regierung in Zeiten von Corona äussert, der bekommt derzeit ordentlich sein Fett ab. Erlebt am eigenen Leibe hat dies am vorletzten Montag der Turbenthaler Biobauer und Kantonsrat Urs Hans (Grüne).

An diesem Tag genehmigte der Rat in zwei Corona-Verordnungen mit grosser Mehrheit die Aushebelung demokratischer Grundrechte – darunter die Entmachtung der Stimmbürger in Gemeinden sowie auch die vorübergehende Aussetzung von Volksbegehren.

WHO regiere über die Schweiz