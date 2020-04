Sind bald alle Oberländer Pendler maskiert?

Bezüglich Schutzkonzept werden unter den Transportunternehmen verschiedene Themen diskutiert, schreibt der ZO/AvU weiter. Allen voran das Thema Masken. Von einer Maskenpflichtwollen SBB und andere Transportunternehmen auch deshalb nichts wissen, weil sonst ihr Personal Fahrgäste ohne Masken belangen müsste. So heisst es im internen Protokoll: «Die Beschaffung der Schutzmasken, deren Verteilung an die Kundschaft und die Durchsetzung der Tragepflicht im öffentlichen Verkehr soll nach Haltung der Systemführer nicht Aufgabe der Transportunternehmen sein.»

Kondukteure sollen nicht auf Maske beharren

Die Systemführer sind in diesem Fall Postauto und die SBB. Sie sind für die Koordination aller Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr zuständig. Das Papier ist vom 17. April, entstand also, nachdem der Bundesrat seine Strategie zur Öffnung von Läden und anderen Einrichtungen präsentiert hatte. Es sei wichtig, heisst es weiter, dass es nicht Aufgabe der Kundenbegleiter werde, für die Einhaltung zu sorgen, wenn etwa Reisende keine Maske tragen.

Weiter wird darüber diskutiert, dass ab dem 11. Mai sichtbare Reinigungen durchgeführt werden, so etwa bei Billettautomaten, aber auch unterwegs in den Bussen, Zügen und Trams, wie es in internen Dokumenten der Branche heisst. Piktogramme sollen auf die Maskenempfehlung hinweisen, Durchsagen und Hinweise sollen Passagiere dazu bringen, sich im ganzen Zug zu verteilen.

Auch sollen die Passagiere dazu ermuntert werden, die Hauptverkehrszeiten zu meiden. Zudem wird das Personal offenbar wohl selber Masken tragen. SBB und Co. planen auch die Kundenbegleitung und die Kontrollen in den Zügen schrittweise wieder hochzufahren. Zudem sollen die Speisewagen bald wieder öffnen. Intern ist die Rede vom 8. Juni, parallel zu einer Öffnung der Gastronomie in der ganzen Schweiz.