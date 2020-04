Kleine Käfer vernichten gefährliche Pollenschleuder

Manchmal ist es das Beste, den Feind mit den eigenen Waffen zu schlagen. Zumindest ist dies bei der für viele Allergiker so lästigen und in Europa gebietsfremden Ambrosia-Pflanze der Fall. So kann ein rund vier Millimeter kleines Krabbeltier mit dem wissenschaftlichen Namen Ophraella communa, das ursprünglich auch aus Nordamerika kommt, die Pflanze in Schach halten.