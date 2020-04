Eine Stiftung will offensiv Geld loswerden

Will ein Verein von einer Stiftung Geld, muss er sich durch viel Bürokratie ackern und am Schluss dennoch um die Finanzspritze zittern. Die in Hinwil ansässige noch junge Stiftung für Jugend und Freizeit funktioniert da anders.

«Wir sind viel offensiver als andere Stiftungen», sagt Roger Baumann, Vizepräsident des Stiftungsrates. Sprich: Wer um Geld bittet, hat weniger Papierkram zu erledigen und erhält mit grosser Wahrscheinlichkeit einen Beitrag.

Nachlass einer Verstorbenen