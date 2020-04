Ein Mann, ein Pulsgerät, ein Velo

Die Strecke von der Erde zum Mond hätte der Näniker Beat Gfeller dreieinhalb Mal mit dem Velo zurückgelegt. Doch erstens ist der passionierte Velofahrer kein Mann für halbe Sachen – eine Strecke fährt er in der Regel zu Ende – und zweitens bevorzugt der heute 74-Jährige in seinem Leben eher irdische, ja gar heimische Touren. So radelte Gfeller allein mehr als 5000 Mal um den Greifensee, meist als Supplement. «Zur Entspannung nach einer langen Velotour fahre ich zum Abschluss oft noch zwei bis dreimal um den Greifensee», sagt Gfeller.