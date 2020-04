Coronavirus-Ticker: BAG meldet nur noch 100 Neuansteckungen

BAG-Chef Daniel Koch ist zufrieden damit, wie sich die Corona-Fallzahlen in der Schweiz entwickeln. Diese seien weiter am sinken, einerseits was die neu gemeldeten, positiven Fälle betreffe, andererseits auch hinsichtlich der Todesfälle. «Der Trend ist mit 103 neu gemeldeten Fällen und 16 Todesfällen seit gestern rückläufig», erklärte Koch an der heutigen Medienkonferenz in Bern. Das seien gute Nachrichten, auch hinsichtlich der Lockerungen, die heute in Kraft getreten seien. Nun sei es wichtig, die Entwicklung der Fallzahlen genau zu beobachten. Man brauche diese Zeit zwischen den einzelnen Lockerungsschritten, da es auch nach den aktuellen Lockerungen zwei bis drei Wochen dauere, bis man sehe, was für Auswirkungen diese hätten. Deshalb sei dieses schrittweise Vorgehen so wichtig.

Kinder bis 10 Jahre kaum gefährdet

Koch bekräftigte in der Folge seine Aussage, dass Grosseltern ihre Enkelkinder wieder umarmen dürften. «Diverse Studien belegen, das jüngere Kinder fast nicht infiziert sind und das Virus auch nicht weitergeben», so Koch. Erst ab einem Alter von 10 Jahren steige dieses Risiko etwas an. Bei Jugendlichen sei der Kontakt deshalb unerwünscht. Und das sei auch mit ein Grund, weshalb man am 11. Mai erst die obligatorischen Schulen öffne. Die Grosseltern sollten aber die Kinder weiterhin nicht hüten. Man wolle unter allen Umständen eine Durchmischung der Generationen verhindern. Und wenn die Eltern die Kinder bringen oder abholen, sei diese Gefahr vorhanden, so Koch.

Schutzkonzepte für Tourismus im Fokus

Eric Jakob vom Seco erläuterte, was am gestrigen Treffen der Tourismusbranche mit dem Bundesrat diskutiert und beschlossen wurde. Die Problematik für eine Öffnung des Schweizer Tourismus seien unter anderem die vielen Teilbereiche, die ineinander greifen müssten. Es sei wichtig, dass man nun eine Perspektive geschaffen habe, für Sommerferien in der Schweiz, so Jakob. Nicht nur für die Tourismusanbieter, sondern auch für die Bevölkerung, die sich auf Ferien freuen könne. Auch wenn viele Faktoren noch unsicher seien. Wichtig sei nun aber in erster Linie, dass entsprechende Schutzkonzepte erarbeitet werden.

Trotz der angekündigten Öffnung im Sommer, stehen dem Schweizer Tourismus harte Zeiten bevor. Laut Jakob geht man über alle Branchen 2020 von einem Umsatzeinbruch von bis zu 35 Prozent aus. In einzelnen Teilbranchen droht fast ein Totalausfall. Man werde voraussichtlich erst 2022 von einer Erholung sprechen können. Der Bundesrat bleibe aber mit der Tourismusbranche im Dialog. Am 24. Mai sei ein zweites Treffen geplant.

Armee beschafft qualitativ hochwertige Schutzmasken

Brigadier Markus Näf, Corona-Beschaffungskoordinator des VBS, informierte über die derzeit laufende Beschaffungsoffensive der Armee-Apotheke für Schutzmasken. Man unterscheide dabei zwei Maskentypen: Einerseits genormte Hygienemasken, welche die Umgebung vor dem Träger schützten. Andererseits die FFP-Masken: Diese schützen den Träger vor der Umgebung. Das müsse entsprechend eingeordnet werden. Letztere seien ausschliesslich für das Gesundheitssystem vorgesehen, erstere auch für andere.

Man prüfe die Qualität der Masken sehr genau. Unter anderem auch direkt bei den Produzenten vor Ort. 400 Paletten seien bestellt, vorwiegend in Asien. Die Masken würden mit vier Suisse-Flugzeugen in die Schweiz gebracht und danach in die Logistikzentren verteilt. Primärer Auftrag sei es, das Gesundheitssystem mit genügend Masken zu beliefern und die Versorgung sicherzustellen. Aber auch Drogerien und Apotheken würden beliefert. Grundsätzlich gelte noch immer, dass jede Privatperson selber für die Beschaffung von Masken verantwortlich sei.

Derzeit arbeite das VBS gemeinsam mit dem Schweizer Textilverband daran, die Qualitätsansprüche an hierzulande hergestellte Textilmasken festzulegen. Diese sollen im Idealfall eine 50- bis 70-prozentige Schutzwirkung einer Hygienemaske haben.