Bandwies-Umfrage erhitzt die Gemüter

Das Bandwies-Areal in Rütis Zentrum liefert weiter Gesprächsstoff. Der vom Gemeinderat in Auftrag gegebene Fragebogen des Meinungsforschungsinstituts gfs.bern sorgt für Kritik. Mit der wissenschaftlichen Umfrage will der Gemeinderat herausfinden, welche Gründe zur Ablehnung des Bauprojekts Bandwies Süd an der Urnenabstimmung am 9. Februar geführt haben.