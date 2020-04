Alle Gymnasiasten sollen erst am 8. Juni wieder zur Schule

Bleibt es bei den aktuellen Plänen des Bundesrats, beginnt am 11. Mai an der Volksschule wieder der Präsenzunterricht. Das gilt also für Kindergarten, Primarschule und Sekundarschule.

Das Obergymnasium – ab der 3. Klasse – nimmt seinen Betrieb erst am 8. Juni wieder auf. Wie sieht es aber für die Schülerinnen und Schüler am Untergymnasium – also im 7. und 8. Schuljahr – aus? Der Bundesrat wird darüber erst am Mittwoch entscheiden. Die Frage ist, ob das Untergymi zur Volksschule gezählt werden soll oder nicht.